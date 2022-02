Borsa:Milano (+1,1%) guida Europa con le banche,Saipem -0,6%

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La Borsa di Milano (+1,1%), rimonta e guida i listini europei nonostante i dati sull'inflazione. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre prosegue il calo di Saipem (-0,6%) dopo la stima del rosso nei conti del 2021. Lo spread tra Btp e Bund sale a 138 punti base, con il rendimento che si attesta all'1,417%.

Tra gli istituti di credito in luce Banco Bpm e Unicredit (+3,4%). Bene anche Mps (+3,1%), mentre imperversano le polemiche politiche sull'ipotesi di cambio dell'amministratore delegato, Intesa (+2,4%) e Bper (+1,9%). Andamento positivo per Generali (+1,07%), nel giorno del consiglio d'amministrazione.

Recupera il calo iniziale Ferrari (-0,1%) dopo i risultati positivi del 2021. Deboli le utility con A2a (-0,6%), Enel (-0,07%) e Snam (+0,02%). In ordine sparso le auto con Stellantis (+1,1%), Cnh (+1,5%) e Iveco (-1,1%). (ANSA).