Borsa: Milano positiva (+0,9%) con le banche

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Continua positiva nel pomeriggio Piazza Affari (+0,9%), la migliore tra le principali Borse europee. In cima al listino principale restano le banche, a iniziare da Unicredit (+4%) e Banco Bpm (+2,9%). Bene Mps (+2,5%), mentre resta aperta la questione del cambio dell'amministratore delegato. In forma Intesa (+1,9%) e Bper (+1,1%). Lo spread è sostanzialmente stabile, a 139,2 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,42%. In rialzo alcuni titoli dell'industria, da Amplifon (+3,3%) a Buzzi (+1,8%). Bene il lusso con Moncler (+1,9%). Guadagna Generali (+0,8%) nel giorno del Cda.

Tra le auto in rialzo sia Stellantis (+0,8%), che Ferrari (+0,8%), che aveva fatto registrare un calo a inizio seduta, nonostante i conti positivi del 2021. Pesante Iveco (-1,8%). Tra le utility giù A2a (-0,6%), insieme ai petroliferi, da Eni (-0,3%) all'impiantistica di Tenaris (-0,2%) e a Saipem (-0,3%), che nei giorni scorsi ha comunicato il ritiro dell'outlook, col greggio in calo (wti -0,3%) a 87,9 dollari al barile e il brent a 89 dollari.

Tra i titoli a minore capitalizzazione vola Orsero (+7,4%) e perde Risanamento (-5,2%). (ANSA).