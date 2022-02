Borsa: Milano (+0,9%) sale con Europa dopo inflazione

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La Borsa di Milano (+0,9%) sale ancora, in linea con gli altri listini europei, dopo i dati sull'inflazione. A Piazza Affari si mostrano toniche le banche con Banco Bpm (+2,6%), Unicredit e Intesa (+2,3%), Mps (+2,5%), Bper (+1,6%) e Carige (+0,2%). Intanto lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 137 punti, con il rendimento del decennale italiano che si attesta all'1,398%.

In flessione Ferrari (-0,9%), A2a (-0,6%), Eni (-0,5%). Male anche Saipem (-0,6%), dopo le previsioni di rosso per il 2021.

Nel Vecchio continente lo stoxx 600 guadagna lo 0,8%. Sono in rialzo anche Londra (+0,8%), Parigi (+0,7%), Francoforte (+0,6%) e Madrid (+0,4%). I principali listini sono sostenuti dall'informatica (+1,3%), le Tlc (+1,2%) e le banche (+0,8%). In flessione l'energia (-0,5%). (ANSA).