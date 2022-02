Borsa: Europa positiva guarda a Wall Street, Milano +0,9%

Le Borse europee proseguono le contrattazioni in terreno positivo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Dopo i dati sull'inflazione l'attenzione degli investitori resta concentrata sui risultati delle trimestrali mentre si è in attesa della riunione della Bce. I mercati sembrano aver superato il nervosismo dopo le decisioni della Feb ma resta l'incertezza per le tensioni tra Russia e Ucraina. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1310 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,7%. In rialzo Milano (+0,9%), maglia rosa nel Vecchio continente. In positivo anche Londra (+0,8%), Parigi e Francoforte (+0,5%) e Madrid (+0,4%).

In luce il comparto dell'informatica (+1,1%). Si mettono in mostra anche le tlc (+1%) e le banche (+1,1%). Stabile le utility (+0,5%), con il gas in rialzo, in flessione l'energia (-0,4%) con il petrolio che sale.

A Piazza Affari avanzano le banche con Mps (+3,8%), alle prese con le vicende legate all'amministratore delegato. Bene anche Unicredit (+3,3%), Banco Bpm e Intesa (+2,8%). In flessione Ferrari (-1%), Iveco (-0,8%) e Saipem (-0,6%), quest'ultima alle prese con il rosso nel bilancio 2021 e le mosse per risanare i conti. (ANSA).