Borsa: Europa ottimista con banche e tlc

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Vanno verso fine seduta cautamente ottimiste le principali Borse europee, mentre i dati sull'inflazione hanno superato le attese e in attesa l'indomani della riunione della Bce, da cui gli analisti non attendono però grandi novità, ma eventuali indicazioni su futuri aumenti dei tassi. un po' mosso l'oro (+0,3%) a 1.808 dollari l'oncia. La Piazza migliore resta Londra (+0,9%), seguita da Parigi (+0,5%), Francoforte e Madrid (+0,2%). Tra le più in forma c'è Milano (+0,9%), con lo spread Btp-Bund in lieve discesa, a 138,4 punti e il rendimento del decennale italiano all'1,42%. Accentua il calo il greggio (wti -0,8%) a 87,5 dollari al barile e il brent a 88,6 dollari, con l'Opec+ che va verso un graduale rialzo della produzione. In rialzo i future sul gas in Europa, con le quotazioni ad Amsterdam (+1,4%) a 77,7 euro al MWh.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna oltre lo 0,6%), sostenuto da servizi di comunicazione, con tlc in mostra come Vodafne (+3%) e Cellnex (+2,6%), beni di prima necessità e investimenti immobiliari. Bene la finanza, con le banche quasi tutte in positivo, a iniziare da Unicredit (+3,9%) , Commerzbank (+3%) e Natwest (+2,5%). Vanno male molte auto, come Volvo (-3%) e Mercedes (-0,9%), con eccezioni come Stellantis (1%) e Ferrari (+1,4%). Male la maggioranza dei petroliferi, cominciando da Galp (-2,7%) e Total (-1,8%), con eccezioni come Omv (+0,5%). (ANSA).