Borsa: Europa in rialzo, frena l'energia con rialzo petrolio

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che si concentrano sui risultati delle trimestrali e sulla prossima riunione della Bce. I mercati tentano di superare il nervosismo provocato dalle mosse della Fed sulla politica monetaria. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'andamento delle Tlc (+1,1%), dopo i conti di Vodafone (+2,53%), e dalle banche (+0,6%).

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,4%. In positivo Londra (+0,5%), Francoforte, Madrid e Parigi (+0,2%). I listini sono frenati dal calo del comparto dell'energia (-0,7%), con il rialzo del prezzo del petrolio. Il Wti si attesta a 88,42 dollari al barile (+0,2%) e il Brent a 89,35 dollari (+0,2%).

In lieve rialzo le utility (+0,2%), con il prezzo del gas che torna a salire con le tensioni tra Russia e Ucraina. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo dell'1,1% a 77,01 euro al Mwh. A Londra il prezzo sale dell'1,2% a 183,06 penny per Mmbtu.

Contrattazioni in flessione per l'oro in calo dello 0,39% a 1799 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1281 a Londra. (ANSA).