Borsa: Europa chiude contrastata, Madrid la peggiore (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee, mentre è andato in peggioramento l'andamento di Wall Street. La migliore è stata Londra (+0,63%) a 7.583 punti, seguita da Parigi (+0,22%) a 7.115 punti, quasi piatta Francoforte (-0,04%) a 15.613 punti e negativa Madrid (-0,15%) a 8.713 punti. (ANSA).