Borsa: Europa apre in rialzo, attesa per Bce

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli investitori che guardano agli esiti delle trimestrali per valutare l'intensità della ripresa economica.

Sui mercati c'è attesa per la riunione della Bce in programma per domani, dopo le mosse della Fed sulla politica monetaria.

Sotto i riflettori le tensioni tra Ucraina e Russia e l'andamento dei prezzi delle materie prime, in particolare gas e petrolio.

Avvio di seduta in rialzo per Parigi (+0,25%), Francoforte (+0,45%), Londra (+0,4%) e Madrid (+0,64%). (ANSA).