Borsa: bene Milano con banche e auto, giù Iveco

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Piazza Affari ha chiuso in positivo (+0,6%), tra le migliori Borse europee, una seduta che ha visto qualche mercato arretrare sul finale, in scia a un andamento altalenante di Wall Street. A Milano, dove lo spread Btp-Bund ha terminato in rialzo a 138,9 punti, col rendimento del decennale italiano in aumento all'1,427%, sono andate bene le banche, in particolare Unicredit (+3,2%) e Banco Bpm (+2,3%), seguite da Intesa (+1%) e Bper (+0,6%). Forte Mps (+2%), pur con le polemiche sul cambio al vertice. Tra i titoli migliori Amplifon (+3,1%) e Interpump (+2%). Molto bene tra le auto Ferrari (+1,5%), coi conti positivi del 2021, e ha guadagnato Stellantis (+0,7%). In forma Tim (+1,2%). Positiva Generali (+0,4%) nel giorno del Cda.

In fondo al listino principale Iveco (-2,1%) e non è andata bene per la paytech Nexi (-0,9%). Male i petroliferi, cominciando da Saipem (-1,2%), che prosegue la sequenza di cali dopo l'annuncio dei conti 2021 attesi in rosso, ma anche Eni (-0,7%) e l'impiantistica di Tenaris (-0,5%), mentre il greggio continua in calo a sera (wti -0,3%) a 87,9 dollari al barile e il brent a 89 dollari, con l'Opec+ che va verso un graduale aumento della produzione. Ha sofferto una parte dell'industria, guardando a Leonardo (-0,5%), Prysmian (-0,5%), e Atlantia (-0,4%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Orsero (+7,9%) e corsa di Safilo (+5,5%). Tonfo per Risanamento (-8,4%), male Ss Lazio (-3,7%) e nel lusso Cucinelli (-3%).

(ANSA).