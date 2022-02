Borsa: bene Europa con l'apertura positiva di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Proseguono in rialzo le principali Borse europee, dopo l'apertura positiva di Wall Street, che però ha visto in breve il Dow Jones girare in rosso. In Europa, dove restano le tensioni tra Russia e Ucraina, con timori per ripercussioni per le forniture di gas, quindi sui prezzi dell'energia, altro elemento su cui i mercati puntano l'attenzione sono i dati sull'inflazione. Sono in crescita intanto i future sul gas in Europa, con le quotazioni in salita ad Amsterdam (+2,9%) a 78,4 euro al MWh. La Borsa migliore in Europa è Lonrda (+0,7%), seguita da Parigi (+0,6%), Madrid (+0,3%) e Francoforte (+0,1%). Maglia rosa a Milano (+1%), dove lo spread Btp-Bund è tornato a scendere, a 139 punti, così come il rendimento del decennale italiano, all'1,429%. Piatto l'oro (+0,03%) a 1.803 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,5%, spinto soprattutto dai comparti beni di prima necessità e finanza, mentre è in calo quello dell'energia. Tra le banche, quasi tutte in positivo, spiccano Unicredit (+4,3%) e Banco Bpm (+3%), con eccezioni come Bnp Paribas. Molti i petroliferi in negativo, tra cui Galp (-3,6%) e Total (-1,7%), con il greggio in calo (wti -0,3%) a 87,9 dollari al barile e il brent a 88,9 dollari, mentre l'orientamento dell'Opec+ potrebbe essere quello di un graduale rialzo della produzione. (ANSA).