Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a trimestrali

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico chiudono in rialzo in scia con Wall Street. Gli investitori guardano ai risultati delle trimestrali per valutare l'intensità della ripresa economica mentre si attenua il nervosismo per le decisioni della Fed sulla politica monetaria.

Resta alta l'attenzione per le tensioni tra Russia e Ucraina.

Chiusi i mercati cinesi per festività.

Tokyo (+1,68%) chiude in netto rialzo. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 114,70, e sull'euro a 129,30. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Mumbai (+0,9%) e Sydney (+1,2%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. In arrivo l'inflazione preliminare dell'Italia e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti previsti i dati sui nuovi occupati e la variazione settimanale delle scorte di petrolio. (ANSA).