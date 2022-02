Bce: Ft,mercati sfidano mantra,almeno 2 rialzi tassi in 2022

I mercati scommettono sul fatto che l'inflazione ancora elevata costringerà la Banca centrale europea ad aumentare i tassi di interesse più di una volta quest'anno, mettendo così in discussione il "mantra" della stessa Bce, orientata a congelarli ai minimi storici almeno fino al prossimo anno. Lo scrive il Financial Times alla vigilia della riunione del Consiglio direttivo della Bce in programma domani, parlando nel titolo dell'articolo dell'attesa di "almeno due rialzi ai tassi nel 2022".

Questa settimana, osserva il quotidiano della City, i mercati hanno anticipato le aspettative di una stretta della Bce, con un aumento del tasso sui depositi della banca centrale a -0,25%, dall'attuale -0,5%, fissato a dicembre.

D'altra parte, l'inflazione ha superato le aspettative della Bce per diversi mesi, raggiungendo a dicembre il massimo storico del 5% nell'eurozona. Un rapporto in uscita oggi dovrebbe mostrare che il ritmo dell'inflazione è sceso al 4,4% il mese scorso, ma il dato tedesco, spagnolo e francese ha superato le aspettative a gennaio. È probabile quindi, secondo gli economisti, che le pressioni sui prezzi continuino a superare le previsioni della banca.

Le aspettative di rialzo dei tassi hanno portato, inoltre, questa settimana ad una svendita di obbligazioni dell'eurozona, spingendo sopra lo zero il Bund a 10 anni della Germania, punto di riferimento nell'eurozona per valutare il costo del debito sostenuto dai governi. (ANSA).