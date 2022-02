Banche: Abi-Cerved, con fine moratoria risalita Npl poi calo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La fine della moratoria e degli altri provvedimenti a sostegno delle imprese tornerà a far crescere nel 2022 i crediti deteriorati delle imprese, giunti a livelli minimi nel 2021, che però torneranno a calare il prossimo anno.

E' quanto emerge dall'indagine Abi-Cerved secondo cui "dopo aver toccato nel 2021 un minimo del 2,1%, nel 2022 è previsto un aumento al 3,8% del flusso di nuovi crediti deteriorati delle imprese". Il peggioramento, rileva il rapporto, sarà però solo temporaneo: già nel 2023, il tasso di deterioramento è atteso in diminuzione al 3,3%, percentuale di poco superiore ai livelli pre-Covid del 2019 (2,9%) ma molto distante dai picchi del 2012 (7,5%). A livello dimensionale, fra il 2021 e il 2023, la crescita dei tassi di deterioramento toccherà tutte le aziende, con effetti maggiori per le microimprese e più contenuti per le altre fasce dimensionali; in tutti i casi i livelli saranno comunque ampiamenti inferiori ai picchi del 2012. (ANSA).