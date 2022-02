Assicurazioni: Howden si rafforza in Italia,acquisisce Tower

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il broker assicurativo britannico Howden rafforza la sua presenza sul mercato italiano con l'acquisizione del 100% di Tower Spa società vicentina specializzata nell'intermediazione assicurativa e nella consulenza nella gestione del rischio aziendale. Si tratta della seconda acquisizione in Italia in meno di otto mesi dall'ingresso sul mercato italiano, dove Howden - ricorda una nota - ha deciso di sviluppare strategicamente la propria presenza con acquisizioni di società e di team di grande valore professionale.

Tower intermedia più di 15 milioni di euro di premi. Howden, sede a Londra, 9.600 dipendenti, presente con il proprio network in 90 Paesi del mondo, ha intermediato nel 2021 premi lordi per 13,7 miliardi di dollari. (ANSA).