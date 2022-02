Spread Btp-Bund chiude in aumento a 137,9 punti

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Lo spread Btp Bund termina in rialzo sia rispetto al valore di apertura di giornata sia, in modo più deciso, rispetto alla chiusura di lunedì portandosi a 137,9 punti base con un rendimento del decennale italiano all'1,411%.

In positivo il rendimento dell'equivalente titolo di Stato tedesco (+0,03%) (ANSA).