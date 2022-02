Petrolio: Wti sale a 88,46 dollari, domani vertice Opec+

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Prezzi in rialzo questa mattina per il barile di petrolio. La tensione tra Russia e Ucraina spinge il Wti a 88,46 dollari, con un guadagno dello 0,4% rispetto alla chiusura di ieri sera. Sale anche il Brent a 89,57 dollari (anche in questo caso +0,4%).

Domani si riuniranno i Paesi membri dell'Opec+ dai quali è attesa la conferma di un aumento della produzione di 400.000 barili al giorno. (ANSA).