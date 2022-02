Expo:Italia, Israele, Eau uniti su IA e cybersicurezza in salute

(ANSA) - DUBAI, 01 FEB - "La sinergia tra intelligenza artificiale e salute è un tema fondamentale oggi e deve essere affrontato in un contesto transnazionale" e "per la prima volta, Italia, Israele ed Emirati mirano a discutere la loro visione sottolineando il potenziale impatto, le implicazioni sociali e le sfide future". L'evento internazionale "Artificial Intelligence & Cybersecurity for human health" organizzato da Italia, Israele ed Eau oggi al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai "vuole lanciare una piattaforma globale di cooperazione tra agenzie governative, centri di ricerca, università e il mondo imprenditoriale, con l'obiettivo di trovare comuni soluzioni per lo sviluppo e l'uso centrato sull'uomo dell'intelligenza artificiale e cybersicurezza". Lo ha dichiarato Paolo Glisenti, commissario generale per l'Italia all'Expo, aprendo la giornata dedicata a Ia e cybersicurezza nel campo della salute in corso oggi al padiglione italiano. "Credo che questo evento sarà una pietra miliare nella diplomazia scientifica per molti anni a venire", ha detto Glisenti.

"Il contesto geopolitico nato dagli Accordi di Abramo tra Israele ed Emirati delinea un ambiente estremamente interessante per collaborazione e relazioni in termini di diplomazia, scienza ed economia", ha sottolineato Glisenti. L'evento vede la partecipazione di esponenti delle istituzioni ed esperti italiani, israeliani ed emriatini, in un forum in cui "parliamo di come stiamo ridefinendo i nostri sistemi sanitari nazionali attraverso nuovi sistemi tecnologici con l'obiettivo di una forte collaborazione e scambio di esperienze", ha sottolineato Glisenti. "Questo richiederà di ripensare e rimodellare la cooperazione internazionale, collaborazione scientifica, partnership pubblico-private". (ANSA).