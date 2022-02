Expo Dubai: Israele, IA e Big Data contribuiscono a salute

(ANSA) - DUBAI, 01 FEB - "Di fronte alla pandemia, credo che il tema dell'intelligenza artificiale e cybersicurezza nella salute sia qualcosa di davvero rilevante. Il mondo sta cambiando molto velocemente e dobbiamo essere molto flessibili per adattarci" e "credo che l'intelligenza artificiale e i big data stanno già dando il loro contributo nella salute, nel farmaceutico, nei dispositivi medici". Lo ha sottolineato Elazar Cohen, commissario generale d'Israele all'Expo, nel suo intervento all'evento internazionale "Artificial Intelligence & Cybersecurity for human health" organizzato da Italia, Israele ed Eau al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"Ho avuto il piacere di essere tra i diplomatici che nel 2000, con il ministro Enrico Letta, hanno firmato il primo accordo tra Italia e Israele in ricerca e sviluppo e tecnologia, la scorsa settimana abbiamo annunciato un accordo simile con gli Emirati, e questo incontro qui riflette gli sforzi che portiamo avanti per raggiungere queste sinergie", ha detto Cohen.

Il commissario ha poi ricordato il valore storico degli Accordi di Abramo siglati tra Israele ed Emirati, sottolineando che ospitare ieri il presidente Isaac Herzog per la giornata nazionale di Israele a Expo Dubai "è stato come un sogno diventato realtà. La nostra partecipazione già storica" a Expo "vuole lasciare una eredità", evidenziando che "certe volte i sogni diventano realtà e dobbiamo puntare in alto perché alla fine si raggiunge il proprio obiettivo". (ANSA).