Borsa: Milano sale con Nexi e Tenaris, Saipem limita i danni

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Piazza Affari chiude bene intonata in linea con le altre borse europee (Ftse Mib +1,53%). In un listino tutto positivo salvo due eccezioni, Saipem che limita i danni pur avendo toccato nuovi minimi (-1,26% a 1,33 euro) ed Hera (-0,16%), brilla Nexi (+6,12%). La seguono Tenaris (+5,95%) e Moncler (+4,76%) e i bancari Bper (+3,86%) e Banco Bpm (+2,52%) che restano i principali candidati al risiko.

Fuori dalla cerchia dei big Mps termina invece in cauto rialzo (+0,96%) poco impressionata da un cambio al vertice in vista con l'uscita dell'ad Bastianini.

Trascurata Generali (+0,54%) alla vigilia del board, con segno più ma peggio dell'indice principale anche Tim (+0,91%) che ha nominato Griselli al posto di Labriola a capo di Tim Brasil.

(ANSA).