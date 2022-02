Borsa: Milano in rialzo dell'1,33%, cade ancora Saipem

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - La Borsa di Milano conferma l'avvio positivo con il Ftse Mib che allunga a +1,33% (27.175 punti). Ad alimentare il buon passo gli acquisti su Nexi (+3,1%), Buzzi (+2,8%), Fineco ((+2,6%) e nella moda Moncler (+2,24%). Resta sotto i riflettori Saipem che continua a perdere terreno (-11%) dopo il crollo della vigilia in scia all'allarme sul rosso del 2021. Lieve flessione anche per Eni (-0,08%) mentre il petrolio sulle tensioni tra Russia e Ucraina sale on il Wti a a 88,2 dollari al barile.

Fuori dal paniere principale si muove poco mossa Mps (+0,28%) sulle voci di richiesta di dimissioni da parte del Tesoro all'a.d Bastianini. Lo spread tra Btp e Bund oltrepassa la soglia dei 136 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,37 per cento. (ANSA).