Borsa: Asia positiva con Tokyo, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Le Borse di Asia e Pacifico, a ranghi ridotti, confermano l'andamento positivo dell'avvio della settimana. Con le Piazze cinesi chiuse per il Capodanno, sotto la lente c'è soprattutto Tokyo che chiude a +0,28%. Sui listini continua a prevalere l'ottimismo in vista dei prossimi risultati delle trimestrali. Restano i fari puntati sulle attese mosse della Fed sulla politica monetaria e sull'andamento del Covid.

Tra le poche Piazze aperte Sydney guadagna lo 0,49%.

Visti i in rialzo i i listini Europei mentre i future su Wall Street mostrano un'intonazione negativa. Tra i macro attesi la diffusione dei dati pmi manifatturiero di Spagna e Italia (preliminari) ma anche di Francia, Germania, Area euro, Regno Unito e Stati Uniti (definitivi). In Italia poi l'Istat diffonde la stima provvisoria dei dati su occupati e disoccupati, di dicembre 2021. (ANSA).