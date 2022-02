Benzina: nuovo rincaro, prezzo settimanale sale a 1,797 euro

Non si fermano i rincari dei carburanti in Italia. Il prezzo medio della benzina in Italia alla pompa self service è aumentato nell'ultima settimana di circa 1,8 centesimi, da 1,778 euro a 1,797. Quello del diesel è salito di 2,0 centesimi, da 1,647 a 1,667 euro. Stabile il Gpl, aumentato da 0,816 euro a 0,817. Lo rende noto la rilevazione settimanale del Ministero della Transizione ecologica (Mite).