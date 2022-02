Benzina: Assoutenti, sterilizzare l'Iva e giù le accise

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Dopo i deludenti provvedimenti sulle bollette energetiche, il Governo deve intervenire in modo efficace sui carburanti, altra emergenza che attanaglia le tasche dei consumatori ". Lo scrive in una nota il presidente di Assoutenti, FurioTruzzi.

"Occorre introdurre strumenti in grado di sterilizzare l'Iva e ridurre le accise (voci che, sommate, pesano per quasi il 60% su ogni litro di benzina venduto in Italia, 55,1% sul gasolio) quando i prezzi alla pompa salgono oltre una certa soglia - ha aggiunto Truzzi -. Solo così sarà possibile contenere la crescita dei listini e limitare gli effetti indiretti del caro-benzina sui prezzi dei prodotti trasportati e sui costi per industria e imprese". (ANSA).