Bce: prosegue domanda credito famiglie e imprese a banche

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Le banche della zona euro si attendono per il primo trimestre 2022 che prosegua la domanda di credito da parte di famiglie e imprese dopo il deciso rialzo visto nell'ultimo trimestre 2021 da parte delle aziende. E' quanto emerge dall'indagine sul credito (Bls) svolta dalla Bce presso gli istituti di credito. In particolare le banche hanno registrato nel trimestre passato un "forte aumento" della richiesta di finanziamenti delle aziende per fare fronte a investimenti a lungo termine e al capitale circolante oltre che per operazioni di fusioni e acquisizioni e ristrutturazione del debito. Anche la domanda delle famiglie per i mutui casa e il credito al consumo ha avuto un incremento netto nel quarto trimestre 2021, segnala l'indagine, spinta dai bassi tassi di interesse. . (ANSA).