Bankitalia: a inizio 2022 frena domanda credito aziende

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Frena, nel primo trimestre 2022, la domanda di finanziamento delle imprese italiane alle banche mentre prosegue quella delle famiglie. E' quanto si attendono gli istituti del nostro paese intervistati dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'indagine sul credito della Bce che segnala invece una domanda in crescita nell'Eurozona. Nell'ultimo trimestre 2021, in Italia, spiega Via Nazionale, "la domanda di prestiti bancari da parte delle imprese e delle famiglie è aumentata". "Nel trimestre in corso l'espansione della domanda da parte delle imprese si interromperebbe mentre proseguirebbe quella delle famiglie.". (ANSA).