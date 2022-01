Spread tra Btp e Bund apre in calo a 122 punti dopo voto Colle

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 122 punti, rispetto ai 132 punti della chiusura di venerdì, dopo il voto per il Quirinale con l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. In calo anche il rendimento del decennale italiano che scende all'1,198%, rispetto all'1,28 della chiusura della vigilia. (ANSA).