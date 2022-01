Istat: nel 2021 crescita del 6,5%, nel IV trimestre +0,6%

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'economia italiana è cresciuta del 6,5% nel 2021, dopo un quarto trimestre concluso con una variazione del Pil leggermente superiore alle attese, a +0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo certifica l'Istat, che parla di una variazione acquisita del Pil per il 2022 pari a +2,4%.

Il dato per il 2021 è al di sopra del +6% indicato dal Governo a settembre, ed è corretto per le giornate lavorative e destagionalizzato rispetto al 2020, quando l'economia italiana aveva subito un crollo di quasi il 9%. (ANSA).