Germania: inflazione, indice armonizzato cala a gennaio a 5,1%

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'inflazione armonizzata in base ai parametri europei è in rallentamento in Germania al 5,1% a gennaio su base annua dal 5,7% di dicembre. Gli economisti puntavano su un calo al 4,3%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, sempre su base annua cala al 4,9% dal 5,3% precedente.

Lo ha reso noto l'Istituto di statistica nazionale. Su base mensile i prezzi sono aumentati a +0,9% (da 0,3%) rispetto ai parametri Ue mentre calano a 0,4% da 0,5% nell'indice nazionale.

