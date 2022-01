Borsa: Milano prosegue tonica con le banche, crolla Saipem

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - La Borsa di Milano prosegue tonica, in linea con gli altri listini europei e dopo il voto per il Quirinale con l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. A Piazza Affari crolla Saipem (-26,28%), dopo le previsioni sui conti del 2021 con una perdita di oltre un terzo del capitale. Lo spread tra Btp e Bund sale a 126 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,22%.

Sugli scudi Poste e Amplifon (+3,5%). Tra le banche si mettono in mostra Unicredit (+3,1%), dopo i conti, e Banco Bpm (+2,8%). In luce Bper (+2,5%), Intesa (+1,7%), Mps (+1,1%) e Carige (+0,22%).

Bene anche Prysmian (+2,8%). Andamento positivo per il comparto delle auto con Cnh (+2,6%), Iveco (+2,5%) e Stellantis (+0,9%). Nel listino principale in flessione Eni (-0,5%).

