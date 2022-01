Borsa: Europa resta incerta dopo Wall street, Londra piatta

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - L'avvio incerto di Wall street lascia le Borse europee senza una direzione precisa: Amsterdam cresce dello 0,8%, Milano e Parigi salgono di circa mezzo punto percentuale, mentre Londra cede qualche frazione, con Parigi e Madrid in calo dello 0,3%.

L'attesa resta rivolta soprattutto alle decisioni della banche centrali e in Piazza Affari, con lo spread Btp-Bund calmo a quota 128 punti base, buoni acquisti sui titoli principali si registrano su Amplifon (+3,2%), Poste (+2,6%) e Interpump, che sale del 2,5%. per contro prosegue il crollo di Saipem che cede il 33% a 1,28 euro dopo l'inatteso profit warning e le ipotesi di aumento di capitale. Debole in scia Eni (-1,6%), con Leonardo in calo di un punto e mezzo percentuale e Tenaris dell'1,2%.

(ANSA).