Borsa: Asia chiude in rialzo, ottimismo per trimestrali

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Le Borse di Asia e dell'area del Pacifico chiudono in rialzo, orfane della Cina chiusa per la festività del Capodanno. Sui listini prevale l'ottimismo in vista dei prossimi risultati delle trimestrali. Fari puntati sulle prossime mosse della Fed sulla politica monetaria e sull'andamento della pandemia.

Tokyo (+1,07%) archivia la seduta in rialzo. Sul mercato dei cambi, lo yen si deprezza sul dollaro a 115,50 e sull'euro a 128,90. A contrattazioni ancora in corso in forte rialzo Mumbai (+1,7%), piatta Sydney (+0,03%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione preliminare di Spagna e Germania. Prevista anche la prima stima del Pil del quarto trimestre dell'Italia e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti atteso l'indice P,mi Chicago manifatturiero. (ANSA).