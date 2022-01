Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,33%)

(ANSA) - TOKYO, 31 GEN - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta del mese col segno meno, in un contesto di scambi ridotti nel continente asiatico in coincidenza del Capodanno cinese 2022 e dell'Anno nuovo lunare in Corea del Sud.

In apertura il Nikkei cede lo 0,33% a quota 26.628,61, con una perdita di 88 punti, dopo che i dati sull'attività manifatturiera in Cina rilasciati nel corso del fine settimana hanno mostrato un rallentamento nel mese di gennaio. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a un livello di 115,20 e sull'euro a 128,50. (ANSA).