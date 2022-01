Arvedi acquisisce la Acciai speciali Terni

(ANSA) - TERNI, 31 GEN - Il Gruppo Arvedi ha acquisito da Thyssenkrupp la Acciai speciali Terni e le controllate commerciali in Germania, Italia e Turchia. Il contratto è stato firmato lunedì 31 gennaio a Essen da Giovanni Arvedi e Mario Arvedi Caldonazzo, presidente e amministratore delegato dell'azienda italiana, e da Volkmar Dinstuhl, Ceo multi tracks, in rappresentanza di TK.

Al closing dell'operazione, dopo il signing del 15 settembre 2021, si è arrivati a seguito del via libera dell'Antitrust europeo e di quello turco.

In una nota di Finarvedi si sottolinea che nasce così un Gruppo da 7,5 miliardi di euro di fatturato e con oltre 6.600 dipendenti. L'azienda italiana "si consolida" così tra i principali player siderurgici europei.

Con la firma di Essen si conclude positivamente "una trattativa complessa avvenuta in piena collaborazione con Thyssenkrupp e condotta con spirito costruttivo e leale" sottolinea ancora Arvedi.

TK manterrà una quota del 15 per cento in Ast "in segno di continuità e fiducia".

La Acciai speciali Terni è una delle quattro aziende europee specializzata in laminati piani di acciaio inossidabile, con una produzione di circa un milione di tonnellate e l'impiego di 2.300 dipendenti.

Il Gruppo Arvedi, controllato dalla omonima famiglia, è attivo nella produzione e nella lavorazione di acciaio al carbonio e inossidabile, con oltre 4,5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici e 4300 dipendenti. L'operazione che coinvolge l'Ast - si legge ancora nella nota - "rappresenta un rafforzamento del Gruppo in quanto ne completa, in una sinergia industriale, il mix produttivo".

Giovanni Arvedi è ora presidente di Acciai speciali Terni e Mario Arvedi Caldonazzo amministratore delegato. (ANSA).