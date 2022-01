Ita: domani cda, per via libera a piano strategico

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Domani si riunirà il consiglio di amministrazione Ita Airways per il via libera al piano strategico quinquennale della società. All'ordine del giorno della riunione del board, come anticipato nei giorni scorsi dal presidente Alfredo Altavilla in audizione, c'è anche la politica di remunerazione. Al momento non risulta invece sul tavolo l'esame della manifestazione di interesse presentata da Msc insieme a Lufthansa per acquisire la maggioranza dell'aviolinea, sulla quale deve prima esprimersi l'azionista, il Ministero dell'economia e delle finanze. E' possibile che prima di arrivare sul tavolo del cda, il dossier venga anche portato in consiglio dei ministri con un'informativa. (ANSA).