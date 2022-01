Casa: Confedilizia, niente Imu se è occupata abusivamente

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - La decisione di non far pagare l'Imu su una casa occupata abusivamente, ma anzi di prevedere il rimborso sull'imposta già pagata, sentenziata dalla commissione tributare regionale della Toscana, piace a Confedilizia che ritiene che sarebbe il caso di decidere questa novità anche per legge.

"Niente Imu sull'immobile occupato abusivamente, sentenzia la Commissione tributaria regionale della Toscana, costretta a forzare un po' il dettato normativo - afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa in un tweet - Non sarebbe il caso di stabilirlo per legge, per questo e per altri casi eclatanti di vera e propria vessazione fiscale?".

Nel tweet il presidente di Confedilizia posta la prima pagina di Italia Oggi che riporta in sintesi la sentenza della commissione tributaria toscana secondo la quale se lo stato non riesce a garantire il diritto di proprietà ad un cittadino non può pretendere il pagamento dell'imposta patrimoniale come l'Imu. Perciò in caso di occupazione abusiva di un immobile il comune non può pretendere il pagamento dell'imposta ed è tenuto a restituire le somme già versate dal contribuente. (ANSA).