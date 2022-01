Tesoro: in rialzo rendimenti nell'asta Btp 5 e 10 anni

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Rendimenti in rialzo nell'asta di Btp a 5 e 10 anni collocati oggi dal Tesoro per complessivi 6,5 miliardi di euro. In particolare, il Btp con scadenza agosto 2026 (11esima tranche) per 3 miliardi di euro ha visto un rendimento lordo dello 0,5% con un aumento di 31 punti base rispetto all'asta precedente. Il titolo a 10 anni (quinta tranche del Btp con scadenza giugno 2032) per 3,5 miliardi di euro è stato assegnato con un rendimento dell'1,39% (+36 punti base). Assegnati anche Ccteu 7 anni per 1,5 miliardi con rendimento 0,08% in lieve rialzo. (ANSA).