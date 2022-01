Pirelli,150 anni tra industria,cultura,tecnologia e passione

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "Che tratto originale, ti pare? Guarda quella P…sembra elastica, di gomma". Parte da qui il racconto di 150 anni di storia: è il compleanno della Pirelli che dà l'occasione per ripercorrere una storia di industria, cultura, costume, tecnologia e passione, iniziata il 28 gennaio 1872 che si intreccia con quella di una famiglia, di una città Milano e di un paese l'Italia. A ripercorrere i momenti più significativi sono stati Ferruccio De Bortoli, Stefano Domenicali, Paolo Mieli, Renzo Piano, Ferruccio Resta e Annamaria Testa, a fianco del Vice Presidente Esecutivo e Ceo, Marco Tronchetti Provera, e di Alberto Pirelli (in videocollegamento). Condotti da Ilaria D'Amico attraverso tre secoli e tanti volti: la dimensione internazionale, le fabbriche, il rapporto con la cultura e con gli artisti, la creatività nella comunicazione, la presenza nello sport e nel motorsport, la costante ricerca di innovazione e l'avanguardia tecnologica. Testimoniano non solo i successi ma anche i momenti di crisi, gli 'inciampi' dell'incontro con la politica e le ripartenza fino alle sfide future."Oggi abbiamo voluto percorrere insieme un viaggio nella storia guardando al futuro.

Anticipare il cambiamento è quello che Pirelli fa da 150 anni grazie alla solidità della sua cultura di impresa e al suo saper essere sempre protagonista del presente. Elementi che oggi ci consentono di arrivare a questo traguardo con un brand affermato in tutto il mondo. Ci è sembrato importante condividere questo racconto con la nostra città, il nostro Paese e con tutte le realtà e le comunità internazionali con le quali quotidianamente ci confrontiamo. Un grazie a tutte le 30mila persone che ogni giorno in Pirelli costruiscono la nostra storia", ha affermato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo & CEO di Pirelli. (ANSA).