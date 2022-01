Pirelli, un francobollo per i 150 anni dalla fondazione

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - E' dedicato a Pirelli & C, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione il nuovo francobollo ordinario emesso - come comunica Poste Italiane - dal Ministero dello Sviluppo Economico per la serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico". Di tariffa B, pari a 1,10 euro, ha una tiratuira di trecentomila esemplari in foglio da quarantacinque. E' stato stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. La vignetta riproduce il manifesto pubblicitario degli pneumatici Pirelli Stella Bianca, realizzato nel 1931 da Renzo Bassi.

Completano il francobollo la legenda '150 ANNI', la scritta 'ITALIA' e l'indicazione tariffaria B, pari a 1,10 euro. (ANSA).