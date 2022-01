Industria: prezzi produzione +10,7% nel 2021, top da 2000

A dicembre 2021 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,8% su base mensile e del 22,6% su base annua. Lo rileva l'Istat sottolineando che sul mercato interno i prezzi aumentano dello 0,9% rispetto a novembre 2021 e del 27,8% su base annua. Al netto del comparto energetico, i prezzi crescono dello 0,5% in termini congiunturali e del 9,6% in termini tendenziali. Nel complesso su base annua l'indice generale al netto dell'energia sale del 9,3%.

Nella media del 2021, i prezzi segnano un crescita del 10,7% (era -3,4% nel 2020), la più alta dal 2000, ossia da quando è disponibile la serie storica dell'indice per il mercato totale.

L'incremento è molto più sostenuto sul mercato interno (+12,9%) che su quello estero (+4,9%). Al netto dell'energia, i prezzi aumentano in media d'anno del 5,1%. (ANSA).