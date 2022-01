Borsa: Europa prosegue negativa, pesano energia e utility

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse europee proseguono la seduta in calo. Sui listini pesano l'energia e le utility, con il rialzo del prezzo del gas e del petrolio. I mercati si mostrano ancora nervosi dopo le mosse della Fed sulla politica monetaria e l'avvio del rialzo dei tassi d'interesse. Intanto si guarda alla stagione delle trimestrali per valutare l'intensità della ripresa economica mentre imperversa il rincaro delle materie prime.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. In flessione Francoforte (-1,1%), Parigi e Londra (-0,6%) e Madrid (-0,8%), dopo una serie di dati macroeconomici. Nel Vecchio continente il comparto finanziario cede l'1,3%, con le lievi tensioni sui titoli di Stato. In rosso l'energia (-1,5%), con il petrolio Wti che sale dello 0,45% a 86,98 dollari al barile e il Brent a 89,70 dollari (+0,40%).

Male anche le utility (-0,7%), mentre il prezzo del gas registra un rialzo per il secondo giorno a causa delle tensioni tra Russia e Ucraina ed una riduzione dei flussi dalla Norvegia.

Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo dell'1,5% a 93,70 euro al Mwh. A Londra il prezzo sale dell'1,1% a 222,40 penny per Mmbtu. Tiene la moda (+0,3%) dove si mettono in mostra Lvmh (+2,2%), dopo i conti, Dr Martens (+2,8%) e Burberry (+0,6%).

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1128 a Londra. (ANSA).