Borsa: Europa cede oltre 1% tra Fed e rincari gas e petrolio

Le Borse europee rallentano ancora con i listini che cedono oltre l'1%. I mercati non hanno ancora digerito le decisioni della Fed sulla politica monetaria mentre si guarda alla stagione delle trimestrali per verificare l'intensità della ripresa. I listini risentono anche dell'aumento del prezzo del petrolio e del gas. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si indebolisce e scende all'1,1132.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,3%. In flessione Francoforte (-1,7%), Parigi (-1,5%), Milano e Madrid (-1,3%) e Londra (-1,1%). Pesano in calo del comparto finanziario (-1,6%), con le tensioni sui titoli di Stato, e l'energia (-1,4%), (ANSA).