Spread Btp-Bund: chiude in calo a 134,5 punti

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 134,5 punti, in calo rispetto ai 140,3 punti del giorno precedente, quando era arrivato sui livelli di settembre 2020.

Il rendimento del decennale italiano ha terminato la seduta in discesa all'1,284%, in discesa rispetto all'1,32% del giorno prima, mentre le votazioni per il Quirinale hanno fatto registrare la quarta fumata nera. (ANSA).