Pil: Ref, crescita 2022 si ferma al 3,7%, anno non facile

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Un 2022 che "non sarà un anno facile" e somiglierà a una "corsa a ostacoli" fra strozzature al commercio globale, pandemia; crisi energetica e il rischio di una guerra in Ucraina. E' il motivo per cui l'istituto di ricerca economica Ref ha tagliato al sua stima di crescita per l'anno in corso al 3,7% dal 4,2% indicato lo scorso autunno. L'Italia - si legge in una nota del Ref - "ha realizzato nei trimestri passati una ripresa a ritmo vivace", "abbiamo beneficiato del sostegno delle autorità europee nel contrastare la fase più acuta della crisi, e avviato un percorso di investimenti e e riforme molto impegnativo". Tuttavia "restiamo molto esposti ai rischi di uno scenario macroeconomico internazionale che sta cambiando rapidamente. Anche il 2022 si prospetta un anno non facile". (ANSA).