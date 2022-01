Borsa: meglio Milano (+1,1%) e Europa con Ws aperta positiva

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Migliorano le principali Piazze europee, a iniziare da Londra (+1,4%), seguita da Madrid (+1%), Parigi (+0,7%), e Francoforte (+0,4%), dopo l'apertura positiva di Wall Street. Lo stesso Piazza Affari (+1,1%), mentre il Parlamento in seduta comune ha concluso la quarta votazione per il Quirinale con una nuova fumata nera. Lo spread Btp-Bund è sceso a 134 punti, col rendimento del decennale italiano salito all'1,281%.

A Milano tra le banche bene Bper (+2,6%), Intesa (+2,5%) e Unicredit (+1,6%). Corre Stm (+5,4%), con i conti del 2021 che hanno visto l'utile balzare dell'80%. Bene alcuni petroliferi, in particolare l'impiantistica di Tenaris, ferma al rialzo a un teorico +3,8%, e Eni (+2,2%). In negativo l'industria, da Prysmian (-1,5%) a Atlantia (-0,6%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna oltre l'1%, trainato dalla finanza. (ANSA).