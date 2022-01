Borsa: Europa parte male, Amsterdam -1,7%

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in evidente calo in avvio di seduta dopo lo scivolone delle Borse asiatiche sul rischio 'stretta' da parte delle banche centrali: il listino azionario peggiore in partenza di giornata è quello di Amsterdam che scende dell'1,7%, seguito da Francoforte (-1,5%), con Parigi in calo dell'1,4%.

Madrid cede un punto percentuale e Londra lo 0,9%. (ANSA).