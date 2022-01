Borsa: Asia cede su Fed, male Tokyo e Seul

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Pessima giornata per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico sui timori di un rialzo a breve dei tassi da parte della Fed: la Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso del 3,1%, con Seul che ha fatto peggio in calo finale del 3,5%.

Hong Kong cede il 2,5%, con i listini cinesi non lontano da questi ribassi: Shanghai -1,7%, Shenzhen -2,8%.

In calo di due punti percentuali Sidney, con i future sull'avvio dei mercati europei ampiamente negativi. (ANSA).