Franco: 'Evitare che gli aumenti delle bollette blocchino la ripresa'

"Il 2021 è stato un anno di forte ripresa, anche i dati del quarto trimestre sono positivi, la crescita dovrebbe avvicinarsi al 6,5%. Per il 2022 le previsioni di consenso indicano una crescita superiore al 4%, nel primo trimestre dovremmo recuperare il livello produttivo ante crisi. L'andamento dell'economia nel 2022 è tuttavia condizionato dal protrarsi della pandemia, dalle tensioni internazionali, e soprattutto dal costo dell'energia", ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco intervenendo a Telefisco del Sole 24 Ore.

Abbiamo preso finora "misure per 5,5 miliardi per contenere i costi dell'energia. Altri interventi potranno essere adottati in relazione all'evolvere della situazione", perché "bisogna evitare che blocchi la ripresa", ha aggiunto il ministro.

Sul fronte macroeconomico intanto, l'Istat ha comunicato i dati sul fatturato dell'industria, cresciuto a novembre proprio per il traino del costo dell'energia. Il balzo è stato di oltre il 22% rispetto allo stesso mese de 2020.