Tesoro:colloca 3,75 mld Btp 2 anni, rendimento sale a -0,13%

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - In crescita i rendimenti del Btp Short Term (scadenza a due anni, novembre 2023) collocato in asta dal Tesoro. In particolare sono stati collocati titoli per 3,75 miliardi di euro a fronte di richieste per 5,3 miliardi con un rendimento lordo negativo (-0,13%), in crescita di 13 punti percentuali rispetto alla precedente emissione di novembre.

In asta è stata collocata anche l'undicesima tranche del Btp a 5 anni, scadenza 2026, per 590 milioni e un rendimento di -1,18% e la 36esima tranche del Bto trentennale scadenza 2041 per un importo di 409 milioni e un rendimento lordo dello 0,04%.

