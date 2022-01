Lavoro: richiesta esperti digitali torna a livelli pre-Covid

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - L'emergenza sanitaria degli ultimi due anni ha penalizzato solo temporaneamente la crescita della richiesta di figure professionali Ict. Dopo un calo nei primi mesi del 2020, la domanda di esperti in tecnologie digitali è tornata ad aumentare, con la pubblicazione nel primo semestre 2021 di circa 51.700 annunci, avvicinandosi ai valori pre-Covid (circa 57.000 nella prima metà 2019). È quanto emerge dalle rilevazioni dell'Osservatorio Competenze Digitali, presentato durante un evento online organizzato dalle maggiori associazioni dell'Ict (Aica, Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia), insieme all'Università Bicocca.

A resistere meglio all'impatto della pandemia sono gli specialisti in ambito cloud e big data, ovvero, le figure dell'area Emerging (profili emergenti), in linea con la spinta alla migrazione delle attività sul cloud da parte delle aziende.

Professioni come Project Manager, Data Specialist, Solution Designer e Digital Consultant, hanno invertito la tendenza, da negativa nel 2020 a fortemente positiva nel 2021. A livello territoriale, dal focus su Lombardia, Lazio e Campania, emerge una "grande concentrazione di profioli Ict": a fronte di una riduzione del 21%, nel primo semestre 2020, degli annunci web nelle tre Regioni, c'è stato un recupero nella prima metà del 2021, sostanzialmente, ai valori del 2019. La domanda al sud "è decisamente inferiore. Se nel primo semestre in Campania si rilevano 1.800 annunci (aumentati rispetto al 2020 e 2019), nel Lazio si passa a 6.500 (erano 6.100 nel 2019 e solo 4.900 del 2020) per arrivare ai 17.000 della Lombardia, leggermente meno dei 17.300 del 2019 e decisamente di più dei 13.200 del 2020.

