Borsa: Milano positiva (+2,2%), corre Stellantis, vola Tod's

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Piazza Affari termina la seduta in decisa crescita (indice Ftse Mib +2,27%), in linea con gli altri listini europei e con Wall Street. In attesa delle indicazioni della Fed il mercato pare aver già scontato un rialzo a marzo dello 0,25% dei tassi americani e l'inizio della riduzione degli acquisti di bond in estate da parte della banca centrale statunitense confida di avere rassicurazioni in questo senso da Jerome Powell, attento a tenere sotto controllo l'inflazione.

Mentre l'azionario sale, al pari del petrolio col Brent arrivato a 90 dollari al barile sui valori del 2004 e col gas europeo in discesa malgrado il permanere delle tensioni sull'Ucraina, la partita più nazionale dell'elezione del Presidente della Repubblica, dove permane l'incertezza sul futuro del premier Mario Draghi, spinge lo spread Btp Bund oltre i 140 punti base. Si tratta di un livello che non toccava da settembre 2020 mentre il rendimento del decennale italiano cresce all'1,32%.

A guidare il listino milanese è Stellantis (+4,83%), tallonata da Bper (+4,56%), in accelerazione su Carige (+0,8%), e da Tenaris (+4,46%) in linea con la buona giornata dei petroliferi.

Cauta Tim (+0,57%) che ha riunito il Cda. Fuori dal paniere principale Tod's (+15,81%) brinda ai ricavi superiori alle attese, Maire Tecnimont (+4,18%) a un contratto miliardario in Russia. (ANSA).